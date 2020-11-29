السفير الإسرائيلي يصف الدعوة إلى التخلي عن لقاح سبوتنيك V بالخطأ

وصف السفير الإسرائيلي لدى روسيا أليكس بن تسفي، دعوات بعض الدول للتخلي عن لقاح Sputnik V الروسي بأنها خطأ.

وقال في مقابلة على قناة روسيا 1 "أعتقد أن هذا خطأ. هذا غباء".

طور لقاح سبوتنيك V مركز غامالي القومي لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي. سجلت وزارة الصحة هذا اللقاح في منتصف أغسطس/آب - وهو أول دواء مسجل في العالم للوقاية من كوفيد-19.

الآن، يخضع اللقاح لتجارب سريرية بمشاركة 40 ألف شخص. أظهرت نتائج تحليل البيانات أنه في اليوم الثامن والعشرين بعد الحقن الأول، يكون اللقاح فعالًا بنسبة 91.4 في المائة ، وفي اليوم الثاني والأربعين فعاليته أكثر من 95 في المائة.

تُجرى الاختبارات أيضًا في بيلاروسيا والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا ودول أخرى. تريد أكثر من 50 دولة شراء أكثر من 1.2 مليار جرعة منه.