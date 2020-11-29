روحاني يأمر بتشديد الجهود لمكافحة الإرهاب والتهديدات التي تواجه إيران

قدم الرئيس الإيراني، حسن روحاني، تعازيه في اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده وأمر بالمتابعة اللازمة لمنع مثل هذه الأعمال الإرهابية ومكافحتها.

وخلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء، والذي نقلت تفاصيله وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، اليوم الأحد، قدم روحاني تعازيه في اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده، وأمر بالمتابعة اللازمة لمنع ومواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن إيران.

وبحسب الوكالة، عزى روحاني المجتمع العلمي والأمة الإيرانية بهذه المناسبة الحزينة.

واغتيل محسن فخري زاده رئيس منظمة البحث والتطوير بوزارة الدفاع الإيرانية في هجوم إرهابي قرب طهران يوم الجمعة الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الإيرانية في بيان أورده الموقع الإلكتروني للتلفزيون الرسمي، إن زاده، الذي تولى رئاسة منظمة البحث والتطوير التابعة لها، أصيب "بجروح خطرة" بعد استهداف سيارته من قبل المهاجمين واشتباكهم مع مرافقيه، مشيرة إلى أنه توفي في المستشفى بعدما حاول الفريق الطبي إنعاشه.

وتوعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني بالرد في الوقت المناسب على اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع الإيرانية، الذي قضى بهجوم مسلح استهدف سيارته بالقرب من العاصمة طهران.

من جهته، طالب المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، بالتحقيق في واقعة اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إنزال العقاب النهائي بمرتكبي هذه الجريمة وقادتها".