مسؤول يكشف كيف سترد إيران على مقتل العالم النووي... وصحيفة تحدد هدفا إسرائيليا

قال كبير مستشاري المرشد الأعلى الإيراني، اليوم الأحد، إن إيران ستقدم ردا "محسوبا وحاسما" على مقتل كبير علماءها النوويين، بينما اقترحت صحيفة أن يشمل انتقام طهران قصف مدينة إسرائيلية.

وجاء على لسان كمال خرازي، رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيراني، في بيان نقلته وكالة رويترز: "لا شك أن إيران ستقدم ردا محسوبا وحاسما على المجرمين الذين أخذوا الشهيد محسن فخري زاده من الأمة الإيرانية".

وتعرض فخري زاده، الذي يشتبه منذ فترة طويلة من قبل الحكومات الغربية وإسرائيل في أنه العقل المدبر لبرنامج أسلحة نووية سري، لكمين على طريق سريع بالقرب من طهران يوم الجمعة وقتل بالرصاص في سيارته.

وألقى مسؤولون إيرانيون من رجال الدين والعسكريين باللوم على إسرائيل في عملية القتل. اتهمت إيران في الماضي إسرائيل بقتل العديد من العلماء النوويين الإيرانيين منذ عام 2010.

ورفض مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التعليق على عملية القتل. وقال وزير شؤون الاستيطان الإسرائيلي، تساحي هنجبي، يوم السبت، إنه لا يعرف من نفذ ذلك. فيما دعت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، إلى انتقام شديد.

ودعت صحيفة "كيهان" اليومية، التي عين المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي رئيس تحريرها، إلى شن هجوم على مدينة حيفا الساحلية إذا ثبت الدور الإسرائيلي في مقتل فخري زاده.

وكتب سعد الله زرعي في مقال رأي: "يجب تنفيذ الهجوم بطريقة تؤدي، بالإضافة إلى تدمير المنشآت، إلى خسائر بشرية كبيرة"، حسبما نقلت "رويترز".