تعليقا على اغتيال فخري زاده... جنرال إسرائيلي: الإيرانيون في حالة صدمة كاملة

قال الجنرال احتياط الإسرائيلي، عاموس جلعاد، صباح اليوم الأحد، إن الإيرانيين في حالة صدمة كاملة، بشأن اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده.

وأجرت القناة العبرية "السابعة"، حوارا مع الجنرال عاموس جلعاد، الذي ترأس سابقا الشعبة الأمنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية ، نفى من خلاله أي صلة لبلاده بعملية اغتيال العالم النووي الإيراني، الذي رأي أنه كان "مخزن معلومات" البرنامج النووي لبلاده.

وشدد عاموس جلعاد على أن الإيرانيين لن يتخلوا عن السعي لامتلاك سلاح نووي، رغم مقتل عالمهم النووي الأول، في إشارة إلى محسن اغتيال فخري زاده.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أعلنت اغتيال العالم النووي الإيراني المتخصص في مجال الصواريخ النووية، محسن فخري زاده، الذي يعمل رئيسا لهيئة البحث والإبداع في وزارة الدفاع الإيرانية، أول أمس الجمعة.