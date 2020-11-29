بعد التطبيع... الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق التعاون العلمي والتقني مع الإمارات

قال وزير العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلي إزهار شاي إن مجلس الوزراء الإسرائيلي صوت على المصادقة على اتفاقية التعاون العلمي والتقني مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر الوزير الإسرائيلي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيها "في اجتماع لمجلس الوزراء، صوتنا للمصادقة على اتفاقية للتعاون العلمي والتكنولوجي مع دولة الإمارات العربية المتحدة. عالم جديد من الفرص ينفتح اليوم على صناعة الابتكار الإسرائيلية".

לפני מספר רגעים, הצבענו בישיבת הממשלה על אשרור ההסכם לשיתוף פעולה מדעי-טכנולוגי עם איחוד האמירויות. ההסכם מפרט שיתופי פעולה במגוון תחומים רחב, מטכנולוגיות חקלאיות דרך סייבר ועד לתעשיית החלל האזרחית. עולם חדש של הזדמנויות נפתח היום עבור תעשיית החדשנות הישראלית. pic.twitter.com/1SLoCbl9xu — Izhar Shay - יזהר שי (@Izhars7) November 29, 2020

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل بدء جلسة مجلس الوزراء، إنه سيتم اليوم تقديم اتفاقيتين بين دولة إسرائيل والإمارات العربية المتحدة لموافقة الحكومة: الأولى تتعلق بإنشاء خدمة جوية منتظمة ، والثانية اتفاقية للتعاون في مجال الترويج والتطوير. التكنولوجيا المتقدمة والعلوم".

نطرح اليوم على الحكومة اتفاقيتي أبرمتا بين دولة إسرائيل والإمارات العربية المتحدة لتتم المصادقة عليهما، حيث تُعنى أولاهما بإقامة علاقات الطيران المنتظمة؛ أما ثانيهما فمفادها إقامة التعاون في مجالات دعم وتطوير العلوم والتقنيات المتطورة... — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 29, 2020

وقال نتنياهو "هذه علامة بارزة أخرى في تعزيز العلاقات بين البلدين، وسنواصل تطوير العلاقات في إطار المزيد من الاتفاقات التي سنقدمها".

... مما يشكل معلمًا آخر في توطيد العلاقات بين الدولتين وسنواصل تعزيز هذه العلاقات من خلال إبرام مزيد من الاتفاقيات. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 29, 2020

ووقعت الإمارات والبحرين اتفاقيتين مع إسرائيل في 15 سبتمبر لتطبيع العلاقات. وأقيم حفل التوقيع على هذه الوثائق في البيت الأبيض، حيث تم التوصل إلى الاتفاقات بوساطة نشطة من الولايات المتحدة.