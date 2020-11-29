إندونيسيا... ثوران بركان يجبر السكان على الفرار

ثار بركان ليوتولوك الإندونيسي، اليوم الأحد، مما تسبب في ارتفاع عمود من الدخان والرماد لمسافة 4 كيلومترات في السماء.

وأعلنت السلطات الإندونيسية إغلاق المطار المحلي. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الانفجار الذي وقع في منطقة نائية بجزيرة جنوب شرق آسيا.

يذكر أنه يوجد في إندونيسيا حوالي 130 بركانًا نشطا، ويشير الكثير إلى أن الأمر قد يستغرق أسابيع أو أشهر قبل أن ينفجر.