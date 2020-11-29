فرنسا... إحالة 4 رجال شرطة إلى المحاكمة في قضية الاعتداء على موسيقي أسود.. فيديو

أعلن المدعي العام في باريس ريمي هيتس، اليوم الأحد، إحالة 4 من عناصر الشرطة الفرنسية إلى المحاكمة القضائية بعد توجيه اتهامات لهم في قضية الاعتداء على الموسيقي صاحب البشرة السوداء ميشيل زيكلر.

باريس- سبوتنيك. وأوضح المدعي العام للعاصمة الفرنسية في مؤتمر صحفي أنه "تمت إحالة 4 عناصر شرطة إلى المحكمة القضائية وتوجيه تهم مختلفة إليهم"، مضيفًا أن ثلاثة منهم وضعوا في الحبس الاحتياطي بينما العنصر الرابع قيد المراقبة القضائية.

Affaire Zecler: les 4 policiers mis en cause présentent "de bons états de service" selon le procureur pic.twitter.com/XeDQaYkpu7 — BFMTV (@BFMTV) November 29, 2020

وأشار هيتس إلى أنه تم توجيه اتهامات "باستخدام العنف وتزوير تقرير واقتحام مكان خاص" لثلاثة من الشرطة، فيما وجهت للرابع تهمة "استخدام قنبلة مسيلة للدموع من دون مبرر". وأكد أن "عناصر الشرطة اعترفوا بضرب المنتج الموسيقي لكنهم برروا ذلك بطريقة تصرفه معهم".

وبرزت قضية ميشيل زيكلر عندما نشر موقع "لوبسايدر" صوراً لميشال يتعرض للضرب على أيدي شرطيين عند مدخل استوديو موسيقي في العاصمة الفرنسية باريس.

Michel, un producteur de musique, a été tabassé par trois policiers samedi dernier à Paris. Ils l’ont ensuite accusé à tort d'avoir voulu prendre leurs armes et de rébellion.



Mais les policiers ignoraient une chose : tout a été filmé. pic.twitter.com/PTo71fzJzP — David Perrotin (@davidperrotin) November 26, 2020

وفي لقطات كاميرات المراقبة أيضًا، شوهد الشرطيون وهم يدخلون الأستوديو، ويمسكون بالرجل ثم يلكمونه ويركلونه ويضربونه بالهراوات.

وقال ميشال عندما حضر لتقديم شكوى مع محاميته في مقر شرطة التحريات الوطنية في باريس: "نعتوني مراراً بالزنجي القذر وأوسعوني ضرباً".

وتابع أمام الصحافة: "الأشخاص الذين يتعين عليهم حمايتي هاجموني (…) لم أفعل شيئًا لأستحق هذا. أريد فقط أن يعاقب القانون هؤلاء الأشخاص الثلاثة".

من جانبها، قالت محامية ميشال حفيظة العلي: "لو لم تكن لدينا مقاطع الفيديو، لكان موكلي في السجن حاليا".

وأمر مدعي عام باريس ريمي هيتز بإجراء تحقيق بأسرع ما يمكن، قائلا: "هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لي وأنا أتابعه شخصيا منذ السبت".