وكالة: وفد أمريكي بقيادة مستشار ترامب يزور السعودية وقطر خلال أيام

يقوم كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر على رأس وفد بزيارة إلى السعودية وقطر.

وأفادت وكالة "رويترز" أن مسؤولا كبيرا بالإدارة الأمريكية أكد أن كوشنر سيلتقي خلال الأيام القليلة المقبلة بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة نيوم السعودية ومع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة.

وأضافت الوكالة أنه سيكون برفقة كوشنر في الزيارة مبعوثا الولايات المتحدة للشرق الأوسط آفي بيركوفيتش وبرايان هوك ورئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية آدم بوهلر.

وتأتي الزيارة في ظل التوتر، الذي تشهد المنطقة بعد مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

واتهمت إيران، إسرائيل بقتل عالمها النووي محسن فخري زاده بعد أن نصب مسلحا كمينا لسيارته، بينما ​قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، الجمعة الماضي، إن هناك دلائل واضحة على تورط إسرائيل في اغتيال العالم الإيراني.

والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد الماضي، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مدينة نيوم، شمالي المملكة.

وجرى خلال اللقاء، استعراض علاقات الصداقة ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما بحث ولي العهد مع الوزير الأمريكي مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، ومن الجانب الأمريكي حضر سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.