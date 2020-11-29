إصابة الرئيس الأمريكي المنتخب بعد سقوطه بسبب كلب

أصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، مساء أمس السبت، بعد انزلاقه أثناء اللعب مع كلبه، ما أدى إلى التواء كاحله، ومن المقرر أن يفحصه الطبيب اليوم.

وفي بيان مقتضب، قال مكتب بايدن إن الحادث وقع، يوم السبت، وأن الرئيس المنتخب الديمقراطي البالغ من العمر 78 عاما سيخضع للفحص من قبل جرّاح عظام الأحد "بدافع الحذر الشديد"، حسبما نقلت "فوكس نيوز".

تشير تقديرات وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى إلى أن

المرشح الديمقراطي جو بايدن هو الفائز في الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني على حساب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وصادق مسؤولو الانتخابات في العديد من الولايات القتال المهمة على فوزه. أعلن بايدن النصر في خطاب وطني، وكذلك فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إن انتصاره سُرق عبر عمليات تزوير واسعة النطاق ومخالفات.

وسعى ترامب إلى إعادة فرز الأصوات في عدة ولايات ورفع دعاوى قضائية في محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية، قائلا إنه يجب فقط فرز الأصوات القانونية وإلغاء الأصوات غير القانونية. قالت بعض الولايات إنها لم تعثر على دليل على وجود مخالفات وتزوير كبير.