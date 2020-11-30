مادورو يكشف رقمه على "تليغرام وواتساب" ويطالب الشعب بالتواصل معه.. فيديو

كشف الرئيس الفنزويلي، اليوم الاثنين، الرقم الهاتفي الذي يمكن التواصل معه بواسطته عبر تطبيقي التواصل المراسلات "تليغرام أو واتساب".

بوينس آيرس – سبوتنيك. وقال مادورو في خطاب له بث على موقع "تويتر": "اعتبارا من اليوم أنضم للكفاح من أجل الحق حول فنزويلا، وشعبنا عبر الواتساب والتليغرام.. مادورو ينضم للواتساب، مادورو ينضم للتليغرام".

وأضاف: "هذا رقمي الهاتفي – 04262168871، أضفوني لمجموعاتكم".

من الجدير بذكره أنه يجب إضافة رمز الهاتف الدولي لفنزويلا +58.

¡Ajá Venezuela! Me incorporo a la batalla de ideas en WhatsApp y Telegram con el número #04262168871. Súmenme a todos sus grupos y vamos juntos a la batalla por la defensa de la verdad de Venezuela. pic.twitter.com/vCZcrOdRHb — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) November 29, 2020

وشهدت فنزويلا أوائل العام الماضي أزمة سياسية عميقة، على خلفية إعلان غوايدو الذي كان يتولى حينذاك منصب رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد بدلا عن مادورو، واعتراف عشرات الدول، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، بذلك.