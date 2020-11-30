ماذا قال ترامب بعدما كسرت قدم بايدن؟

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الأنباء المتداولة بشأن أن الرئيس المنتخب جو بايدن كسرت قدمه بعد التواء كاحله خلال لعبه مع كلبه "ميجر".

وأعلن كيفن أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي المنتخب بايدن، قبل قليل، أن "الآشعة المقطعية أثبتت وجود "كسور صغيرة" في منتصف قدم بايدن".



وأكد الطبيب، أنه "من المحتمل أن يحتاج الرئيس المنتخب بايدن إلى حذاء طبي خاص للسير لعدة أسابيع ".

وفي ذات الصدد، قال ترامب، في تغريدة على موقع "تويتر"، بعدما شارك مقطع فيديو يظهر بايدن وهو يتوجه لسيارة وتبدو عليه آثار الإصابة "أتمنى لك الشفاء العاجل".

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال أوكونور في بيان، إن بايدن "أصيب بالتواء في قدمه اليمنى"، لكن الأشعة السينية الأولية أظهرت "عدم وجود كسر واضح".

وأعلن مكتب بايدن، أن الحادث وقع، يوم السبت، وأن الرئيس المنتخب البالغ من العمر 78 عاما سيخضع للفحص من قبل جراح عظام الأحد "بدافع الحذر الشديد".

وأعطت إدارة الرئيس دونالد ترامب الضوء الأخضر لإطلاق عملية نقل السلطة، التي تفترض مشاورات المسؤولين الفدراليين الحاليين مع فريق بايدن.

في الوقت نفسه، لا يعترف الرئيس الحالي للولايات المتحدة بالهزيمة ويطعن بنتائج الانتخابات في المحاكم. ومن المقرر تنصيب الرئيس المقبل في 20 يناير/كانون الثاني عام 2021.