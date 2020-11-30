زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب قبالة سواحل مملكة تونغا بالمحيط الهادي

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالا بقوة 5.5 درجة وقع قبالة مملكة تونغا في المحيط الهادي اليوم الاثنين.

وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلزال وقع على عمق 74.7 كم، وعلى بعد 153 كم جنوب غرب مدينة هيهفيو.

وأشارت الهيئة الأمريكية إلى أن الزلزال الذي وقع في تمام الساعة "23:56:59" بتوقيت غرينتش يوم الأحد، ضرب عند خط طول (174.732) غربا، ودائرة عرض (17.011).

Prelim M5.5 Earthquake Tonga Nov-29 23:56 UTC, updates https://t.co/kUOLLbjYsM — USGS Tweet Earthquake Dispatch (@USGSted) November 30, 2020

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أنه ليس متوقعا حدوث موجات تسونامي نتيجة الزلزال.