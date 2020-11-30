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    تداعيات التصعيد العسكري في منطقة تيغراي - لاجئون من إثيوبيا في السودان 22 نوفمبر 2020

    زعيم قوات تيغراي: نقاتل بالقرب من عاصمة الإقليم وأسرنا بعض الجنود الإرتريين

    © AFP 2020 / Ashraf Shazly
    العالم
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    العمليات العسكرية في تيغراي (52)
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    قال زعيم قوات المتمردين في إقليم تيغراي الإثيوبي، اليوم الاثنين 30 نوفمبر/تشرين الثاني، إنه لا يزال يقاتل على مقربة من مدينة ميكيلي عاصمة الإقليم، بعد وقوعها تحت سيطرة القوات الإثيوبية.

    وقال دبرصيون جبرمكئيل زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في تصريحات لوكالة "رويترز"، إن قواته أسرت بعض الجنود الإريتريين الذين يقاتلون إلى جانب قوات الحكومة الإثيوبية.

    وقالت بيلين سيوم المتحدثة باسم رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد للوكالة أيضا، إن الحكومة لا تهتم بالرد على "أوهام عصبة إجرامية".

    العمليات العسكرية في تيغراي، إثيوبيا نوفمبر 2020
    © REUTERS / TIKSA NEGERI
    إثيوبيا تعلن سيطرة قواتها الفيدرالية على عاصمة إقليم تيغراي

    ولم يصدر تعليق حتى الآن من الحكومة الإريترية، لكنها نفت في البداية أي دور لها في الصراع المستمر منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

    ومن الصعب التحقق من ادعاءات أي طرف نظرا لانقطاع الاتصالات الهاتفية والإنترنت عن منطقة تيغراي بالإضافة إلى القيود المشددة على دخول الإقليم منذ بدء القتال في الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

    أعلنت إثيوبيا سيطرت قوات المسلحة الفيدرالية بالكامل على مدينة ميكيلي، العاصمة الإقليمية لمنطقة التقراي التي دخلتها أمس الأحد.

    ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، مشيرة إلى أن رئيس أركان قوة الدفاع الوطني الجنرال بيرهانو جولا، أعلن أن قوات الدفاع قد سيطرت بالكامل على مدينة ميكيلي.

    وتابعت: "شكر الجنرال بيرهانو أهالي تيغراي على الدعم الذي قدموه لقوات الدفاع الوطني، وذلك خلال مؤتمر صحفي، قال فيه إن الجيش ينفذ عملية إنفاذ القانون بشجاعة في أعقاب الهجوم الذي دبرته جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المتطرفة على القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني".

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    العمليات العسكرية في تيغراي (52)

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