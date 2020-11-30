"الكفاح من أجل الحقيقة"...مادورو يسجل في واتسآب وتلغرام

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه سجل في Telegram و WhatsApp ونشر رقمًا للاتصال به.

وقال الرئيس الفنزويلي: "سأبدأ اليوم في الكفاح من أجل الحقيقة بشأن فنزويلا وشعبنا من خلال WhatsApp وTelegram. جاء مادورو إلى WhatsApp ، ومادورو جاء إلى Telegram".

كما نشر مادورو رقم هاتفه - 04262168871. طلب ​​من المستخدمين إضافته إلى مجموعات مختلفة.