الحرس الثوري ينفي تصريحا منسوبا لقائده عن اغتيال العالم فخري زاده

قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف، إن التصريحات المنسوبة إلى اللواء حسين سلامي قائد الحرس بشأن الانتقام من الضالعين في جريمة اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده، ليست صحيحة.

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلت على لسان سلامي، يوم الجمعة، أن "الانتقام من متسببي اغتيال الشهيد فخري زاده بات على جدول الأعمال"، لكن المتحدث باسم الحرس قال إن "هذا الخبر لا صحة له وكاذب من الأساس"، بحسب ما نشرته وكالة "فارس"، اليوم الاثنين.

وأضاف: "كما صرحنا مرارا، فإن الأخبار المتعلقة بمهام وأداء ومواقف الحرس الثوري، وتصريحات وبيانات كبار قادته يتم الإعلان عنها للرأي العام من خلال موقع (سباه نيوز) باعتباره الموقع الرسمي للحرس الثوري".

وأكد العميد شريف أن الحرس الثوري سيتابع هذا الموضوع من خلال المراجع القانونية والقضائية، داعيا الناشطين في الفضاء الافتراضي والمواطنين إلى متابعة الأخبار المتعلقة بالحرس الثوري عن طريق وسائل الإعلام الرسمية والمرجعية في البلاد.

وفي التصريحات المنسوبة إليه قال سلامي إن "مثل هذه الجرائم لن تقوض عزيمة وإرادة الإيرانيين في مواصلة هذا الطريق، حيث بات الانتقام الشديد ومعاقبة الجناة على جدول الأعمال".

ووصف الجريمة بأنها "إرهابية مخطط لها وموجهة من قبل الكيان الصهيوني الإرهابي".