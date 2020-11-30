الرئيس الأرميني يطلب من بوتين المساعدة في إعادة الأسرى من أذربيجان

طلب الرئيس الأرميني أرمين سركيسيان من نظيره الروسي فلاديمير بوتين المساعدة في إعادة أسرى الحرب المحتجزين في أذربيجان إلى ديارهم، حسبما أفاد المكتب الصحفي للرئيس الأرميني.

وجاء في البيان المنشور على موقع الرئيس الأرميني على الإنترنت أن "الرسالة الموجهة إلى بوتين على وجه الخصوص، تشير إلى أن المجتمع الأرمني والشتات قلقون للغاية بشأن الوضع المحيط بالجنود والمدنيين المحتجزين في الأسر الأذربيجاني".

يشار إلى أن "وساطة الرئيس الروسي ستكون ذات فائدة كبيرة في حل القضية الحساسة للغاية المتمثلة في عودة الجنود والمدنيين الذين تم أسرهم من قبل أذربيجان، وكذلك جثث القتلى".

ووقعت أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا، اتّفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. وأعلن الكرملين أن بوتين، ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ.