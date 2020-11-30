روسيا تدين مقتل العالم الإيراني محسن فخري زاده وتطالب بمحاسبة المسؤولين

أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، مقتل عالم الفيزياء النووية الإيراني محسن فخري زادة، مشيرة إلى أن هذا العمل الاستفزازي يهدف إلى زعزعة استقرار الوضع في المنطقة.

موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية: "ندين بشدة مقتل العالم محسن فخري زاده يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر في إيران. ونعرب عن قلقنا البالغ إزاء الطبيعة الاستفزازية لهذا العمل الإرهابي الذي يهدف بوضوح إلى زعزعة استقرار الوضع وتفاقم إمكانية نشوب صراع في المنطقة".

وأضاف البيان: "يجب محاسبة المسؤول عن جريمة القتل واستغلالها لمصالحه السياسية".

هذا واتهمت إيران إسرائيل بقتل عالمها النووي محسن فخري زاده.

و​قال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، إن هناك دلائل واضحة على تورط إسرائيل في اغتيال العالم الإيراني.

يذكر أن العالم فخري زاده كان من أبرز العلماء النوويين الإيرانيين الذين سعت الاستخبارات الإسرائيلية لاغتیالهم، وقد أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، قبل عامين، عن اسمه في أحد المؤتمرات الصحفية، بحسب وكالات إيرانية.