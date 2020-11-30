رئيس البرلمان الإيراني لغوتيريش: من حق طهران ملاحقة المتورطين في اغتيال فخري زاده

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على حق طهران في ملاحقة ومعاقبة المتورطين في اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده.

طهران - سبوتنيك . ونقلت وكالة "خانة ملت" عن رئيس البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، قوله: "نؤكد على حق إيران في ملاحقة ومعاقبة المتورطين في اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده، ومطالبة الأمم المتحدة بإدانة تلك العملية".

وأضاف: "ننتظر منكم إدانة هذا العمل الإرهابي وتوفير الأرضية القانونية اللازمة لمنع تكرار مآس وجرائم كهذه".

وشيعت إيران اليوم الاثنين جثمان العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، الذي تم اغتياله، الجمعة الماضي، بعدما تم استهداف سيارته قرب العاصمة طهران.

واتهمت الحكومة الإيرانية إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال، وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أنها "تحمل بصمات النظام الإسرائيلي"، داعيا المجتمع الدولي إلى "التخلي عن المعايير المزدوجة وإدانة إرهاب تلك الدولة".

وصادق البرلمان الإيراني، أمس الأحد، على مشروع قانون "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات" الذي يشمل رفع تخصيب اليورانيوم حتى نسبة 20 في المائة.

كما أعلن رئيس لجنة الطاقة في البرلمان فريدون عباسي أنه سيعمل شخصيا على إخراج جميع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإنهاء التعاون مع الوكالة والانسحاب من الاتفاق النووي، وبدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 في المئة.