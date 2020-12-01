زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب المنطقة الحدودية بين تشيلي والأرجنتين

وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إلى أن الزلزال وقع على عمق 148 كم وعلى بعد 76 كم من مدينة سان أنطونيو الأرجنتينية.
Prelim M6.3 Earthquake Chile-Argentina border region Nov-30 22:54 UTC, updates https://t.co/HnukZfo62p— USGS Tweet Earthquake Dispatch (@USGSted) November 30, 2020
وكشفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال وقع عند دائرة عرض 24.379 جنوبا وخط طول 67.053 غربا.
Felt #earthquake (#sismo) M6.2 strikes 175 km W of #Salta (#Argentina) 12 min ago. Please report to: https://t.co/TXUISO05IN pic.twitter.com/It4ytdrPgt— EMSC (@LastQuake) November 30, 2020
ولتشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة ومن بينها زلزال وقع في 2010 وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي الأوسط وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية.
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