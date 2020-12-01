الأمم المتحدة: 235 مليون شخص يحتاجون إلى الإغاثة عام 2021

أفاد تقرير جديد للأمم المتحدة أنه في عام 2021، سيحتاج واحد من كل 33 شخصًا حول العالم إلى الإغاثة.

وبينت الأمم المتحدة أنه ستكون هناك حاجة إلى 35 مليار دولار للمساعدات في عام 2021، حيث تترك الجائحة عشرات الملايين من الأشخاص في أزمة، بالإضافة إلى خطر مواجهة المجاعات المتعددة.

ويقدر التقرير الإنساني العالمي السنوي للمنظمة، الصادر اليوم الثلاثاء، أن 235 مليون شخص في جميع أنحاء العالم سيحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الطارئة العام المقبل، وهي زيادة ضخمة بنسبة 40 في المئة مقارنة بالعام الماضي.

وقال منسق الإغاثة الطارئة في الأمم المتحدة مارك لوكوك للصحفيين، اليوم الثلاثاء: "أغلب أسباب الارتفاع متعلقة بكوفيد-19".

ووجد التقرير أنه في العام المقبل، سيحتاج واحد من بين كل 33 شخصًا في جميع أنحاء العالم إلى المساعدة، مشددًا على أنه إذا عاشوا كل هؤلاء الأشخاص جميعًا في دولة واحدة، فستكون خامس أكبر دولة في العالم.

JUST OUT: @UN & partners release humanitarian plans aiming to reach 160 million of the 🌍’s most vulnerable with life-saving support in 2021.



The estimated cost is $35 billion. https://t.co/fgyiWtDCmJ #InvestInHumanity pic.twitter.com/vxlQbWwSf3 — UN Humanitarian (@UNOCHA) December 1, 2020

وطالبت المنظمات الإنسانية بتوفير المال لتقديم المساعدات، لكنها ستكفي 160 مليون شخص الأكثر تضررا في 56 دولة حول العالم.