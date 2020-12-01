"اللعب انتهى"... رسالة إيرانية إلى "الأعداء"

وجهت إيران رسالة إلى من أسمتهم بـ"أعداء الجمهورية الإسلامية" بأن "اللعب من جانب واحد قد انتهى".

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، إن المجلس وافق على خطوط عامة لمشروع المبادرة الاستراتيجية، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس".

وتابع قاليباف أن المبادرة تهدف لإلغاء الحظر وصون مصالح الشعب الإيراني.

وأشار إلى أن ذلك أوصل رسالة "لأعداء إيران" بأن اللعب من جانب واحد قد انتهى.

وأعلن النواب في البرلمان دعمهم للخطوط العامة لمشروع المبادرة الاستراتيجية وهتفوا داخل البرلمان "الموت لأمريكا".

ويتضمن مشروع المبادرة الاستراتيجية 9 مواد، تعمل على أن تقوم الحكومة الإيرانية بتخصيب اليورانيوم وصولا إلى نسبة 20 %.

وكان مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، قد أعلن في وقت سابق، بعد اجتماع للحكومة، أنه "لن تكون هناك مفاوضات جديدة حول الاتفاق النووي مع الإدارة الأمريكية الجديدة. لقد جرى التفاوض على الاتفاق النووي وانتهت مراحل التفاوض".

وتابع واعظي: "لم تفِ الولايات المتحدة بالتزاماتها تجاه الاتفاق النووي، وأهم شرط لنا هو أن يحترم جميع أعضاء مجلس الأمن التزاماتهم تجاه الاتفاق".

يذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني قد طالب إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بتعويض الشعب الإيراني عن سياسات الرئيس دونالد ترامب، مؤكدا أن بإمكان البلدين حل الكثير من القضايا والمشكلات بينهما.