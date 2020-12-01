وزارة الدفاع التركية: الأعمال متواصلة لتفعيل مركز المراقبة التركي الروسي المشترك في قرة باغ

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، عن توقيع اتفاق مع روسيا بشأن إنشاء مركز مراقبة مشترك في ناغورني قرة باغ لمراقبة وقف إطلاق النار

وقالت الوزارة في بيان لها إن "المفاوضات بين روسيا وتركيا بشأن إنشاء وتشغيل مركز مراقبة للسيطرة على وقف إطلاق النار في قره باغ قد اكتملت، وقد تم توقيع الاتفاق".

تجدر الإشارة إلى أن الاستعدادات جارية لبدء عمل المركز قريبا.

يشار إلى أنه، خلال الشهر الماضي، كان قد تم اتفاق بين روسيا وتركيا لتأسيس المركز والذي أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيكون ضمن الأراضي الأذربيجانية التي تم تحريرها من الاحتلال الأرميني، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع أي انتهاك لوقف إطلاق النار، سعيا من البلدين للمشاركة في "قوة حفظ السلام" لمراقبة تطبيق الاتفاق.