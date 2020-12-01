فصل جديد من توتر العلاقات بين أستراليا والصين بسبب صورة

قالت سفارة الصين في أستراليا إن السياسيين هناك "أساءوا تفسير" تغريدة تظهر صورة معدلة رقميا لجندي أسترالي يضع سكينا ملطخا بالدماء على حلق طفل أفغاني، وإنهم يحاولون إذكاء المشاعر القومية.

ووصف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أمس الاثنين، التغريدة التي نشرها المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان بأنها "مثيرة للاشمئزاز" ودعا إلى تقديم اعتذار.

وجرى تثبيت التغريدة في أعلى صفحة حساب تشاو، اليوم الثلاثاء، وأجرت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية، المعروفة بآرائها القومية، مقابلة مع الفنانة الصينية التي صممت الصورة؛ وفقا لـ "رويترز".

وقالت السفارة الصينية في كانبيرا في بيان، اليوم الثلاثاء، إن "غضب بعض السياسيين ووسائل الإعلام الأسترالية ليس سوى تفسير خاطئ ورد فعل مبالغ فيه على تغريدة السيد تشاو".

Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, &call for holding them accountable. pic.twitter.com/GYOaucoL5D — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) November 30, 2020

وأكدت السفارة أن وزير الخارجية والتجارة الأسترالي اتصل بالسفير تشنغ جينغي أمس الاثنين للشكوى من المنشور، مضيفة أن تشنغ "دحض الاتهامات غير المبررة ووصفها بأنها غير مقبولة على الإطلاق".

وأضافت أن أستراليا تسعى إلى "تأجيج المشاعر القومية المحلية...وصرف انتباه الجمهور عن الفظائع المروعة التي ارتكبها بعض الجنود الأستراليين".

وشهدت العلاقات بين أستراليا والصين توترا في الآونة الأخيرة، حيث قالت صحيفة حكومية بارزة في الصين، في 29 يونيو/ حزيران الماضي، نقلا عن مصدر أمني إن الحكومة الأسترالية تتجسس على السفارة الصينية لديها و"تضايق" مواطني الصين بهدف تزويدها بالمعلومات.