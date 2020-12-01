هجوم على رؤساء بلديات إسرائيلية بسبب زيارتهم دبي ومسؤول يتحدث عن "فضيحة"

هاجمت قناة "كان" الرسمية، اليوم الثلاثاء، رؤساء بلديات في إسرائيل بسبب زيارتهم إلى دبي.

وقالت القناة الإسرائيلية إنه في ظل أزمة كورونا وبتكلفة آلاف الشواكل (الدولار يساوي 3.30 شيكل) على حساب الجمهور يرسل رئيس مركز الحكم المحلي حاييم بيبس وفدا من رؤساء المدن برئاسته إلى دولة الإمارات.

وأوضحت أنه من المقرر خلال بضعة أيام أن يغادر وفد من رؤساء البلديات من جميع أنحاء إسرائيل إلى دبي، وذلك "في ذروة أزمة الكورونا، بينما تواجه معظم البلديات نفقات عالية لتمويل توجيهات وزارة الصحة المخصصة لخفض مستويات الإصابة".

وأشارت إلى أن هذه الرحلات سيمولها مركز الحكم المحلي، فيما سيتعين على البلديات تمويل تكاليف الإقامة، لافتة إلى أن الوفد سيضم عشرة رؤساء مدن ومستوطنات بينها سديروت وأور يهودا ونهاريا ونيس تسيونا وموديعين.

ونقلت القناة عن عوزي أهارون عضو مجلس بلدية أور يهودا الواقعة قرب تل أبيب وسط إسرائيل، قوله: "هذه وصمة عار".

وتابع أهارون: "من جهة نحن في ذروة أزمة كورونا والكثير من المدن منشغلة بخفض معدل الإصابة، ومن جهة أخرى نواجه فيضانات وبنى تحتية ضعيفة رأيناها الأسبوع الماضي (خلال الأمطار الغزيرة)، فيما الحكم المحلي يجد الوقت لإرسال وفد إلى الإمارات، لن يمول نفقات الوفد أحد سوانا، نحن الجمهور، السكان، هذه فضيحة يجب التعامل معها".

ووقعت إسرائيل، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، مع كل من الإمارات والبحرين اتفاقي سلام برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبدأت شركة "فلاي دبي" (حكومية) منذ الخميس الماضي، في تسيير طائرتين يوميا بين دبي وتل أبيب، فيما ستبدأ بدءا من غد الأربعاء شركات إسرائيلية أولها "يسرائير" في تدشين خطوط طيران من تل أبيب إلى كل من دبي وأبوظبي، بحسب تقارير عبرية.