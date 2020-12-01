إيران: ردنا على مقتل فخري زاده سيكون في منتهى الإيلام

أعلنت إيران أن ردها على مقتل العالم النووي محسن فخري زادة سيكون في منتهى الإيلام.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زادة، إن هذا الأمر سيكون ردا على دعوات ضبط النفس من الدول الغربية، حسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

وشيعت إيران، اليوم الاثنين، جثمان العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، الذي تم اغتياله، الجمعة الماضي، بعدما تم استهداف سيارته قرب العاصمة طهران.

واتهمت الحكومة الإيرانية إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال، وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إنها "تحمل بصمات النظام الإسرائيلي"، داعيا المجتمع الدولي إلى "التخلي عن المعايير المزدوجة وإدانة إرهاب تلك الدولة".