أردوغان يحذر أوروبا من دفع ثمن الصمت على "تصرفات قبيحة"

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول الأوروبية وفي مقدمتها فرنسا من "دفع ثمن" عدم وضع حد للتصرفات القبيحة التي تمارس تحت عباءة "حرية الصحافة".

وقال أردوغان إن "أوروبا والإنسانية جمعاء ستدفع ثمن ذلك"، واصفا تبني بعض وسائل الإعلام لنهج معاداة الإسلام وكراهية الأجانب بأنه "أمر مخجل".

#عاجل | #أردوغان: إذا لم يوضع حدٌ للتصرفات القبيحة التي تُمارس تحت عباءة "حرية الصحافة" فإنّ أوروبا والإنسانية جمعاء ستدفع ثمن ذلك — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 1, 2020

وأضاف أن الإعلام الدولي لم ينتقد مطلقا تضييق فرنسا على وسائل الإعلام، مشددا على ضرورة ألا تؤدي الرقمنة التي توسع نطاق الحرية إلى التسبب بتهميش وخلق مظالم جديدة.

#عاجل | #أردوغان: الإعلام الدولي لم ينتقد مطلقا تضييق فرنسا على وسائل الإعلام — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) December 1, 2020

وقال إن النظام الذي لا يعاقب المجرم والمسيء لا يمكن أن نصفه "نظاما حرا"، لافتا إلى أنه عندما تغدو الرقمنة خارج نطاق الرقابة والقانون فإنها ستودي بنا إلى الفاشية.