مالي... مسلحون يطلقون النيران على قواعد عسكرية فرنسية

قال المتحدث باسم القوات الفرنسية في مالي، إن مسلحين أطلقوا الصواريخ على قواعد عسكرية فرنسية في شمال مالي.

وأوردت وكالة أنباء "موريتانيا المستقلة"، إطلاق مسلحين لصواريخ على قواعد عسكرية فرنسية في مدن غاو وكيدال وميناكا.

وتعرضت القواعد العسكرية إلى نيران وصفها المتحدث الرسمي باسم القوات توماس روميجوييه، بأنها "غير مباشرة".

وتابع روميجوييه، أن أضرارا لحقت بقاعدة تابعة للأمم المتحدة في كيدال.

وكانت القوات الفرنسية أعلنت مقتل قائد عسكري هو باه أغ موسى في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.