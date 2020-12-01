وفاة "عرابة" الأمير هاري بشكل مفاجئ داخل البلاط الملكي البريطاني... صور

أعلنت صحف بريطانية، اليوم الثلاثاء، وفاة "عرابة" الأمير هاري دوق ساسيكس، السيدة سيليا فيستي، قبل أيام، عن عمر يناهز 71 عاما.

I am sad, as I just learn about the death of the elegant and lovely friend of the Queen’s family, Celia, the Lady Vestey, aged 71. My condolences to the Baron Vestey’s family.

For more info, read the blog post wrote by @migrhodes: https://t.co/PTOfsA8lxb pic.twitter.com/hUWFIu3Ol6 — Rodrigo (@The_QVDS) December 1, 2020

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، كانت السيدة فيستي زوجة رجل البلاط الملكي سام فيستي، البارون الثالث، وسايس الحصان السابق للملكة.

Margaret Rhodes (cousin of Queen Elizabeth II) (L) and Lady Penny Brabourne; Lady Celia Vestey and Lord Samuel Vestey; accompany Queen Elizabeth II and Prince Philip, The Duke of Edinburgh pic.twitter.com/huesMF5qZA — Mace (@RoyaleVision) January 15, 2019

وكانت الراحلة، بحسب الصحيفة، صديقة مقربة جدا من الملكة البريطانية والأمير تشارلز، وكانت دائما في دائرة الحدث.

RIP to Lady Celia Vestey, Prince Harry’s godmother.

1. Prince Harry’s christening, 1984 ✝️

2. Duke and Duchess of Sussex’s wedding, 2018 💐 pic.twitter.com/oqomzkmXGc — The Royal Swan 🦢 🌈 (@thedyingswann) December 1, 2020

وأشارت صحيفة "الديلي تيلغراف" إلى أن سيليا فيستي "توفيت فجأة، ولكن بسلام، يوم السبت 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، عن عمر يناهز 71 عامًا".

وأفادت الصحيفة بأن الراحلة كانت محبوبة جدا من قبل ويليام وآرثر وماري وغيرهم من أفراد البلاط الملكي البريطاني التي عاشت حياتها في كنفه.