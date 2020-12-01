الفلبين تشتري لقاحات ضد "كورونا" من أربع شركات بما في ذلك الروسي

تعتزم السلطات الفلبينية، شراء لقاحات ضد (كوفيد-19) من أربع شركات، بما في ذلك لقاح "سبوتنيك-V" الروسي الذي طوره مركز أبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة "غامالي" .

موسكو - سبوتنيك. نقلت قناة "سي إن إن" الفلبينية، عن المتحدث باسم الرئيس الفلبيني هاري روك، قوله: "تم الإعلان أننا سنستخدم (لقاحات طورتها) سينوفاك و"أسترازينيكا" و"فايزر" ومركز "غامالي" للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة .

وبحسب المديرة التنفيذية لمؤسسة اللقاح الفلبينية لولو برافو، فإن مصنعي "سينوفاك" و"سبوتنيك- V" لم يكشفوا بعد عن البيانات المتعلقة بالمرحلة النهائية من التجارب السريرية، وقالت: "لم يقدموا بعد نتائج المرحلة الثالثة من تجاربهم. ليس من السهل اتخاذ قرار إذا لم يتم رؤية البيانات العلمية الكاملة".

هذا وأعلنت السلطات الفلبينية أنها تخطط لحملة تطعيم تشمل 60 مليون مواطن في البلاد ضد (كوفيد-19)، وذلك من أجل تحقيق مناعة القطيع.

وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر آب/ أغسطس الماضي، وحتى الآن تم تسجيل لقاحين، الأول "سبوتنيك-V" ويطوره مركز "غامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا" يطوره مركز "فيكتور" لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية الحكومي.