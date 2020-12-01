مشجعو فريق إسرائيلي ينشرون كتابات مسيئة للنبي محمد والإمارات

نشر مشجعو فريق "بيتار القدس" الإسرائيلي، على الجدار الخارجي لاستاد ناديهم كتابات مسيئة للنبي محمد والعرب ودولة الإمارات، احتجاجا على صفقة بيع أسهم في الفريق لأحد شيوخ الأسرة الحاكمة الإماراتية، بحسب إعلام عبري.

جاء ذلك وفق ما أفاد به الملحق الرياضي لصحيفة "معاريف" العبرية، الذي نشر صورة لتلك الكتابات المسيئة.

وكتب المشجعون المعروفون بتشددهم تلك الكتابات بعد خسارة فريقهم أمام "مكابي حيفا" مساء أمس الإثنين بهدفين نظيفين.

وتضمنت الكتابات عبارات بالإنجليزية من قبيل "لن تستطيعوا شراءنا"، وأخرى بالعبرية بينها "الموت للعرب"، وعبارات مسيئة للإمارات والنبي محمد.

"معاريف" التي نشرت صورة الكتابات قالت إن السلطات الإسرائيلية قامت بحذفها وفتحت الشرطة تحقيقا في الواقعة.

ومن المقرر أن يسافر رئيس الفريق موشيه حوجيج إلى دبي، في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء على رأس وفد من مجلس الإدارة إلى الإمارات للتفاوض على الصفقة مع الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان.

ومن المنتظر التوقيع على الصفقة خلال الأيام القادمة، حيث أشار "بيتار القدس" إلى أن الشيخ حمد بن خليفة ينوي شراء 49 في المئة من أسهم الفريق، بحسب قناة "آي24 نيوز" الإسرائيلية.

يشار إلى أن مشجعي فريق "بيتار القدس" الذين يطلق عليهم "لافاميليا"، معروفون بتعصبهم وعنصريتهم تجاه العرب والمسلمين.

والعام الماضي طالب مشجعو الفريق الإسرائيلي لكرة القدم إدارة الأخير بالعدول عن ضم اللاعب النيجيري محمد علي، بسبب اسمه، أو تغييره، كشرط لقبول انضمامه للفريق.