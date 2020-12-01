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    مراسم دفن العالم النووي والدفاعي الإيراني محسن فخري زاده، طهران، إيران 28 نوفمبر 2020

    "الرد الحاسم"... إيران تتهم إسرائيل مجددا باغتیال العالم النووي محسن فخري زاده

    © REUTERS / Office of the Iranian Judiciary / WANA
    العالم
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    الموضوع:
    اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده (42)
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    بعثت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، رسالة إلی المفوضة السامیة لحقوق الإنسان میشیل باشیلیت، بشأن اغتیال العالم الإیراني البارز محسن فخري زاده.

    وحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية، "بعث السفیر والمندوب الإيراني الدائم في جنیف رسالة إلی المفوضة السامیة لحقوق الإنسان السیدة میشیل باشیلیت، تذکرها بضرورة الرد الحاسم من آلیات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة علی اغتیال العالم الإیرانی البارز الشهید محسن فخري زاده".

    وقال إسماعیل بقایي هامانه، إن "الأدلة أثبتت تورط الكیان الصهیوني في هذا العمل الشنیع"، واصفا إياه بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان وجمیع القیم الأخلاقیة".

    وحذر المندوب الإيراني، من "العواقب الخطیرة لإرهاب الدولة علی سیادة القانون والسلم والأمن الدولیین"، داعيا مكتب المفوضیة السامیة لحقوق الإنسان إلی اتخاذ إجراءات ضد مثل هذه الأعمال التي تعد نموذجا حقیقیا لإرهاب الدولة وانتهاکًا لحق الأبریاء فی الحیاة".

    تأتي هذه التطورات بعد أن شيعت إيران، أمس الاثنين، جثمان العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، الذي تم اغتياله، الجمعة الماضي، بعد أن تم استهداف سيارته قرب العاصمة طهران، واتهمت الحكومة الإيرانية إسرائيل بتنفيذ عملية الاغتيال.

    وتوعد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بالرد في الوقت المناسب على اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الدفاع الإيرانية، الذي قضى بهجوم مسلح استهدف سيارته بالقرب من العاصمة طهران. وأمر روحاني "بالمتابعة اللازمة لمنع ومواجهة مثل هذه الأعمال الإرهابية التي تهدد أمن إيران".

    من جهته، طالب المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، بالتحقيق في واقعة اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إنزال العقاب النهائي بمرتكبي هذه الجريمة وقادتها.

    إنفوجرافيك... فخرى زاده... العقل المدبر لجهود إيران السرية لتطوير أسلحة نووية
    فخرى زاده... العقل المدبر لجهود إيران السرية لتطوير أسلحة نووية
    الموضوع:
    اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده (42)

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    الكلمات الدلالية:
    منظمات حقوق الإنسان, عالم نووي, إيران
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