بدء التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" في الهند

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة الأدوية الهندية "دكتور ريديز لابراتوريز" في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، عن بدء المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب السريرية للقاح المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك -V".

وأضاف البيان "بدأت التجارب السريرية في الهند، بعد الحصول على الموافقة اللازمة من المعمل المركزي للأدوية، للمرحلتين الثانية والثالثة للقاح سبوتنيك V. ستكون هذه تجربة عشوائية محكومة تشمل دراسات السلامة والمناعة".

ومن الملاحظ أن الاختبارات تجرى من قبل شركة "JSS Medical Research".

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، سابقا، عن التوصل إلى اتفاق مع شركة "هيتيرو" الهندية للصناعات الدوائية لإنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنويا من لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ووقعت روسيا على اتفاقيات نقل التكنولوجيا لإنتاج لقاح "Sputnik V" إلى الهند وكوريا الجنوبية، والمفاوضات جارية مع الصين وبيلاروسيا، وذكر وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن خبراء من فرنسا وبيلاروسيا قد وصلوا إلى موسكو للتعرف على التكنولوجيا.

يذكر أنه بعد إعلان نجاح لقاح "سبوتنيك V" الروسي في أغسطس/ آب الماضي، توصل لاعبون غربيون إلى لقاحين فاعلين في التجارب المتقدمة خلال الأيام الماضية، مما يعزز التفاؤل في وقت تتعرض فيه الأنظمة الصحية في أوروبا والولايات المتحدة مرة أخرى إلى ضغوط خطرة.