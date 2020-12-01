موسكو تدين أعمال العصابات الإجرامية ضد السكان المدنيين في نيجيريا

أدانت موسكو، اليوم الثلاثاء، الأعمال الوحشية التي ارتكبتها العصابات الإجرامية ضد المدنيين في شمال شرقي نيجيريا، التي أودت بحياة 43 شخصا على الأقل، معربة عن أملها بتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "ندين بحزم الأعمال الوحشية التي ترتكبها العصابات الإجرامية ضد السكان المسالمين والعزل. ونأمل بالعثور على الجناة وتقديمهم للعدالة".

وأكدت الوزارة أن روسيا تدعم جهود القيادة النيجيرية لإحباط أنشطة الجماعات المسلحة غير الشرعية وضمان الأمن في جميع أنحاء البلاد

وأضافت وزارة الخارجية الروسية "نعرب عن عميق تعاطفنا مع أهالي وأقرباء الضحايا، وتمنياتنا بالشفاء العاجل للمصابين".

يذكر أنه قتل في شمال شرقي نيجيريا، يوم السبت الماضي، ما لا يقل عن 43 من السكان المحليين وأصيب أو اختطف كثيرون على أيدي جماعة مسلحة مجهولة الهوية هاجمت مستوطنات زراعية. ومن غير المستبعد أن يكون الهجوم الإرهابي قد ارتكبه مسلحو جماعة "بوكو حرام" الإرهابية.