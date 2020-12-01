الصين تشدد إجراءات التفتيش عند نقطة عبور الحدود مع روسيا

أفادت القنصلية العامة الروسية في هاربين، اليوم الثلاثاء، بأن سلطات مدينة منشوريا الصينية، الواقعة على الحدود مع روسيا، شددت إجراءات التفتيش في نقطة عبور "زابيكالسك – منشوريا"، بسبب الوضع الوبائي غير المستقر.

بكين - سبوتنيك. وصرحت القنصلية على صفحتها في "فيسبوك": "نظراً للوضع الوبائي غير المستقر في مدينة منشوريا الصينية المتاخمة لروسيا، شددت السلطات المحلية إجراءات المراقبة والتفتيش في معبري "زابيكالسك – منشوريا" لطريق السيارات والسكة الحديدية".

يشار إلى أن "الأراضي المتاخمة للمعبرين الحدوديين خُضعت لرقابة مشددة، ومنع الأشخاص غير المصرح لهم من دخول الأجزاء الصينية عبر المعبرين والمركز اللوجستي الدولي دون الأغراض الرسمية".

وأوضحت القنصلية أنه "من خلال نقطة تفتيش السكك الحديدية "منشوريا – زابيكالسك"، يُمنع مؤقتًا استيراد البضائع التي يقل وزنها عن 50 كغ التي تتطلب التحميل والتفريغ يدويًا. وسيتم استيراد المنتجات الزراعية (القمح والحنطة السوداء والشوفان وبذور الكتان وبذور اللفت وبذور عباد الشمس) بشكلها السائب".

في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر، أفادت سلطات منطقة منغوليا الداخلية أنها سجلت حالتي إصابة بـفيروس "كوفيد-19" في قضاء مدينة منشوريا" (الواقعة على الحدود مع إقليم "زابايكاليا" الروسي) التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 172 ألف شخص، وبعد ذلك تم اختبار جميع سكان المدينة للكشف عن فيروس كورونا، مرتين. خلال هذا الوقت، تمكنت السلطات من إعادة التحقق من جميع سكان المدينة للكشف عن فيروس كورونا. بحلول الساعة 7:00 فجر اليوم، 1 كانون الأول/ ديسمبر، بتوقيت محلي (23:00 مساء أمس الاثنين بتوقيت غرينتش)، تمكنت السلطات من اكتشاف 18 حالة إصابة، واثنان من الناقلين دون أعراض وشخصين أخرين يشتبه في إصابتهم بفيروس "كوفيد-19".