الشرطة تعتقل السائق المتسبب بحادثة الدهس في ترير الألمانية

قال رئيس بلدية مدينة تيرير الألمانية، ولفرام لايبي، إن السائق الذي دهس أشخاصا في ترير بألمانيا، قد تصرف عمدا "في نوبة من الغضب". وكان السائق يقود سيارته في منطقة المشاة بسرعة 70 كيلومترا في الساعة.

وأضاف لاييبي: "حددنا مقتل شخصين وإصابة ما يصل إلى 15 شخصا بجروح خطيرة" ، مؤكدا أن الأطباء وعربات الإسعاف يعملون على الفور: "نحاول إنقاذ الناس".

فيما ذكرت وسائل الإعلام أنه تم إلقاء القبض على السائق وقد تم اعتقاله، والتحفظ على سيارته من نوع رينج روفر، ولا تزال دوافع السائق غير معروفة إلى الآن.

هذه الحادثة وقعت صباح اليوم، في مدينة ترير الواقعة غرب ألمانيا، وراح ضحيتها شخصان فيما أصيب آخرون بعد قيام قائد سيارة بدهس المارة في منطقة للمشاة.

ونشرت شرطة ترير عبر "تويتر" تغريدة جاء فيها: "ألقينا القبض على شخص واحد وتحفظنا على السيارة"، مضيفة أنه "وفقا للمعلومات الأولية، قتل شخصان".