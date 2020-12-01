أمريكا تعرض مكافأة قيمتها 5 ملايين دولار لأي شخص يزودها بهذه المعلومات

أعلن نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية، أليكس وونغ، اليوم الثلاثاء، عن تقديم الولايات المتحدة ما يصل إلى 5 ملايين دولار كمكافآت للحصول على معلومات حول جهود التهرب من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

واشنطن- سبوتنيك. قال وونغ في حدث استضافه مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية: "اليوم، تطلق وزارة الخارجية موقعا إلكترونيا جديدا، DPRKrewards.com، للوصول إلى الأفراد في جميع أنحاء العالم، لتزويد برنامج المكافآت من أجل العدالة الخاص بنا بالمعلومات بشأن تهرب جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية من العقوبات".

وقال وونغ إنه بموجب البرنامج، فإن أي شخص يقدم معلومات تتعلق "بالسلوك الخاضع للعقوبات" سيكون مؤهلا لمكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار، مضيفا أن الحكومة الأمريكية تستعد لفرض عقوبات جديدة على الصين ردا على تجارتها المستمرة مع كوريا الشمالية.

وتابع: "ستواصل الولايات المتحدة فرض عقوبات على أي فرد أو كيان يقوم بالتهرب من العقوبات، بما في ذلك الأفراد والكيانات داخل الولاية القضائية الصينية". وأوضح أن الولايات المتحدة لاحظت وجود سفن تحمل الفحم أو غيره من السلع الخاضعة للعقوبات من كوريا الشمالية إلى الصين في 555 مناسبة على الأقل.

وقال إن

الولايات المتحدة تعتقد أيضا أن الشركات الصينية تواصل التعامل مع الكيانات الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة وأن الصين تستضيف ما لا يقل عن 20 ألف عامل كوري شمالي في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة.

وأضاف أن حكومة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، لم تشارك "في مفاوضات جادة أو موضوعية" ولم تتخذ أي "خطوات ملموسة" نحو نزع السلاح النووي.