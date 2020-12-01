بايدن: نأمل أن ترفض المحكمة العليا طلب ترامب بشأن الانتخابات

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه "يأمل أن ترفض المحكمة العليا محاولة ترامب بشأن إحصاء تعداد السكان في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2020".

ذكرت ذلك وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي المنتخب يأمل في أن ترفض المحكمة العليا محاولة إدارة الرئيس دونالد ترامب، استبعاد المهاجرين الذين يعيشون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة من تعداد السكان المستخدم في تخصيص الدوائر الانتخابية بالكونغرس".

وتابع بايدن: "لا يمكن استمرار مسلسل إعادة كتابة التاريخ والتلاعب بالمعايير الثابتة وتجاهل الدستور وما تناقلناه عن أسلافنا".

وأوضح: "لدي أمل أن تقوم المحكمة العليا بالشيء الصحيح وتحكم بأن يتم احتساب كل شخص في أمريكا ضمن التعداد السكاني".

ولا يزال دونالد ترامب، مستمرا في محاولات التشكيك في نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، معتبرا أنها تعرضت لعملية تزوير، لكنه لم يقدم أدلة على ادعاءاته.

وفشلت الحملة الانتخابية للرئيس ترامب في تأخير عمليات المصادقة على نتيجة الانتخابات في الولايات المتأرجحة التي فاز بها بايدين، الذي بدأ تشكيل فريقه الرئاسي الذي من المقرر أن يتسلم السلطة من ترامب بشكل كامل في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل.