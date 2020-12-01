ارتفاع عدد قتلى حادث الدهس.. والشرطة الألمانية تكشف هوية منفذ الجريمة

قالت الشرطة الألمانية إنها اعتقلت سائق السيارة التي صدمت عدداً من المشاة في قلب مدينة ترير غربي البلاد.

وأوضحت الشرطة أن السائق يبلغ من العمر 51 عاماً ويعيش في منطقة ترير-زاربورغ، لافتة إلى أن دوافعه مجهولة حتى الآن، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن عدد الضحايا في الحادث ارتفع إلى 4 قتلى.

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Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 51-Jährigen aus dem Kreis Trier-Saarburg.

Das Fahrzeug ist sichergestellt. — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

وأضاف متحدث باسم الشرطة المحلية أن خلفية الحادثة لا تزال غير واضحة، وقال: "لدينا في منطقة المشاة العديد من المصابين الذين داهمتهم سيارة، وقد تم إيقاف السيارة والقبض على سائقها". وناشدت الشرطة السكان تجنب منطقة الحادث.

وهرع فولفرام لايبه، رئيس بلدية ترير، إلى مكان الحادث، وصرح لقناة (إس دبليو آر) المحلية: "تأكدنا من مقتل شخصين وإصابة ما يصل إلى 15، بعضهم بجروح بالغة الخطورة" قبل أن يفارق اثنان آخران من المصابين الحياة متأثرين بجراحهما.

كما نقلت صحيفة "تريرشه فولكسفرويند" المحلية عن شاهد عيان قوله إن سيارة من طراز رينج روفر ذات رمادي داكن كانت تسير بسرعة عالية، وإن الناس كانوا يتطايرون في الهواء.

وعقب الحادث أغلقت الشرطة مناطق في مركز المدينة وظهرت سيارات الشرطة والإسعاف والإطفاء بكثافة في المكان، وتحديداً بالقرب من بوابة "بورتا نيغرا" الشهيرة بالمدينة. كما ومن المنتظر أن تعلن الشرطة عن آخر التطورات خلال مؤتمر صحفي قريبا.