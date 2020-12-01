المسبار الصيني "تشينج-5" يهبط بنجاح على سطح القمر... فيديو

أعلن التلفزيون الصيني المركزي أن المسبار "تشينج-5" قام، اليوم الثلاثاء، بهبوط ناجح في منطقة محددة على سطح القمر لجمع عينات من التربة القمرية.

وقالت القناة التلفزيونية، في بيان: "إن المسبار "تشينج-5" هبط بنجاح في منطقة معينة على الجانب المرئي من القمر".

ويشار إلى أنه في صباح يوم 24 نوفمبر أطلقت الصين المسبار، المقرر أن يهبط على سطح القمر لجمع بينات من تربة القمر والعودة بها إلى الأرض، حيث تصل مدة الرحلة إلى 23 يوما.

ومن المتوقع أن تنقل المركبة الفضائية حوالي 2 كغ من الأتربة القمرية إلى الأرض. وتعد هذه أول مركبة فضائية منذ 44 عامًا يتم إرسالها لجمع عينات من التربة.

وفي حال نجاح المهمة، ستصبح الصين الدولة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي التي تمكنت من تنفيذ مثل هذه المهمة.