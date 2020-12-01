وزير بريطاني يكشف النقاب عن "الكابوس الأخير" لبريكست

كشف وزير بريطاني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده قد تنسحب من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق.

ونقلت "رويترز" عن مايكل جوف، الوزير المعني بشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، أن هناك احتمال بانتهاء محادثات التجارة ضمن الخروج من الاتحاد دون التوصل لاتفاق.

ووصف جوف، الوزير في حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس حونسون، هذا الاحتمال بأنه "الكابوس الأخير" لأزمة بريكست المتواصلة منذ خمسة سنوات.

وقال جوف، مستشار دوقية لانكستر، لقناة (آي.تي.في) إن بلاده كثفت عملية التفاوض، إلا أنه شدد على أهمية وفاء الاتحاد الأوروبي بمسؤولياته في هذه القضية.

وفي رده على سؤال بشأن سيناريو عدم التوصل لاتفاق، أعرب عن اعتقاده أن هناك احتمال ألا يتم التوصل إلى نتيجة من خلال التفاوض مع الاتحاد الأوروبي.

واعتبر أن هذا سبب كاف كي يستعد قطاع الأعمال لجميع الاحتمالات، معربا في النهاية عن رغبته الشديدة في التوصل لاتفاق.

وقبل أسابيع، أعرب المجلس الأوروبي، عن قلقه إزاء عدم إحراز تقدم في المفاوضات الجارية مع لندن، وذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء الفترة الانتقالية في نهاية العام الجاري.

ودعا المجلس، المملكة المتحدة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة للتوصل لاتفاق نهائي حول العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.