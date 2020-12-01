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    أعمال شغب في أحد سجون سريلانكا تودي بحياة 11 شخصا وتوقع أكثر من 100 مصاب

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    ارتفع عدد ضحايا الاشتباكات التي وقعت داخل سجن مهارة، شمال العاصمة السريلانكية كولومبو، الأحد الماضي، على خلفية احتجاج السجناء على تفشي وباء "كوفيد-19" بينهم، إلى 11 قتيلًا، وأكثر من 100 مصاب.

    تفجيرات في سريلانكا
    © REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE
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    القاهرة – سبوتنيك. ونقلت قناة "أدا ديرانا" المحلية، اليوم الثلاثاء، عن الناطق باسم الشرطة في سريلانكا، قوله إن "إجمالي الضحايا في أعمال الشغب بسجن مهارة، ارتفع إلى 11 قتيلًا، و107 مصابين".

    واندلعت أعمال الشغب داخل السجن، مساء الأحد الماضي، عندما احتجت مجموعة من السجناء على تفشي فيروس كورونا المستجد بينهم، فضلًا عن محاولة بعضهم الهروب من السجن، ما أدى إلى فتح حرس السجن النار عليهم للسيطرة على الوضع.

    ونتيجة لأعمال الشغب، أشعل السجناء النار في مكتب الصحة الملحق بالسجن الكائن خارج العاصمة، ومنطقة تخزين، وعدة أماكن أخرى داخل السجن.

    واستمر الحريق حتى الصباح الباكر من يوم أمس، وتم إخماده بالكامل بمساعدة 6 سيارات إطفاء. وذكرت القناة المحلية السريلانكية، أنه تم إنقاذ اثنين من مسؤولي السجن الذين كانا محتجزين كرهائن من قبل السجناء.

    وأكدت السلطات في سريلانكا، أن نتائج اختبارات فحص كورونا، أظهرت إصابة نحو 38 نزيلًا بالوباء.

    وكشف أن المعتقلين المشاغبين اقتحموا أيضًا القسم الطبي في السجن، واستهلكوا الأدوية المخزنة، بما في ذلك الأدوية المستخدمة لعلاج الأمراض العقلية مما جعلهم أكثر عنفا.

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    الكلمات الدلالية:
    سجن, أعمال شغب, سريلانكا
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