حملة ترامب تقيم دعوى قضائية جديدة للطعن في نتائج الانتخابات

أقامت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا لولاية ويسكونسن، اليوم الثلاثاء، للطعن على نتائج انتخابات الرئاسة بالولاية.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز" مشيرة إلى أن تلك الخطوة هي الأحدث في سلسلة طعون قضائية غالبيتها لم تكن ناجحة ولم تؤثر في نتيجة الانتخابات التي جرت في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وفاز بها الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

ولفتت الوكالة إلى قول حملة ترامب في بيان إن "دعوى اليوم تشمل أربع حالات تتضمن أدلة واضحة على البطلان".

ولفتت الوكالة في تقرير سابق، إلى أن حاكم ولاية ويسكونسن الأمريكية توني إيفرز، صدق يوم الاثنين، على فوز الديمقراطي جو بايدن بأصوات الولاية في انتخابات الرئاسة، مشيرة إلى قوله: "أديت اليوم واجبي في التصديق على نتيجة انتخابات الثالث من نوفمبر".

وتابع: "كما يستلزم قانون الولاية والقانون الاتحادي وقعت على شهادة التصديق على قوائم ناخبي الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس".

وبتأكيد ولاية ويسكونسن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الولاية بعد إعادة فرز الأصوات في مقاطعتين، يقترب الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن من الفوز رسميا بأصوات المجمع الانتخابي في الولاية الحاسمة الرئيسية، وفقا لرئيس مفوضية الانتخابات بالولاية .

ويشكك ترامب في نزاهة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن منافسه الديمقراطي جو بايدن "لم يفز بالانتخابات"، إذ شكك في حصول بايدن على 80 مليون صوت في الانتخابات الرئاسية، مجددا اتهامه بتزوير الانتخابات الرئاسية.

وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وبناء على البيانات المتاحة، أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية البارزة فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، حيث هنأه العديد من قادة العالم بالفعل على فوزه، ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد في الـ 20 من يناير/ كانون الثاني المقبل.