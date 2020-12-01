موسكو: وفد روسي يشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية الفنزويلية

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا ستشارك في مراقبة الانتخابات البرلمانية الفنزويلية التي ستجرى في السادس من كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وقال وزير الخارجية الروسي ردا على سؤال لأحد الصحفيين اليوم الثلاثاء:

"قلت إن الوضع (في فنزويلا ) صعب مع الانتخابات".

وأكد لافروف أنه زار فنزويلا قبل عدة أشهر والتقى بممثلي المعارضة: "قامت القيادة الفنزويلية بالترويج بشكل علني وفعال لفكرة الحوار الوطني، ودعوة جميع قوى المعارضة للمشاركة في هذا الحوار".

لذلك، حسب الوزير، "يجب أن تكون الانتخابات تنافسية" وأن تكون جيدة التنظيم. وتابع: "آمل حقًا أن يسترشد أولئك الذين يراقبون ما يجري في فنزويلا من الخارج بالنتائج الموضوعية لهذه الانتخابات، وألا يحاولوا تعديل تقييم التصويت بما يتناسب مع تفضيلاتهم الجيوسياسية".

وأشار لافروف إلى أن وفدا روسيا سيشارك في مراقبة الانتخابات في فنزويلا. وقال وزير الخارجية الروسي: "أنا متأكد من أنه سيكون هناك مراقبين من دول أخرى وأن مشاركتهم في المراقبة ستوفر صورة موضوعية للمجتمع الدولي".