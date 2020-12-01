الحكومة الإثيوبية تعلن استسلام أحد قادة جبهة تحرير تيغراي

أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أن سياسيا رفيع المستوى مرتبطا بحركة التمرد في إقليم تيغراي الواقع شمالي البلاد استسلم لقوات الحكومة.

وفي تغريدة على موقع "تويتر"، قال فريق عمل تيغراي التابع للحكومة إن: "كيريا إبراهيم، أحد القادة التسعة في اللجنة المركزية لجبهة تحرير شعب تيغراي سلم نفسه للقوات الفيدرالية"، حسبما ذكرت "رويترز".

وجبهة تحرير شعب تيغراي، هي حزب سياسي يقود المعركة ضد الحكومة الاتحادية في الإقليم.

ولم يكن من المتاح الحصول على تعليق من الجبهة، في ظل صعوبة التحقق من صحة ادعاءات الطرفين، بسبب انقطاع الاتصالات عبر الهاتف والإنترنت.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قال أمس الاثنين، إن القادة المنشقين في منطقة تيغراي فروا إلى الغرب من عاصمة الإقليم بعد أسابيع من القتال، لكنه أشار إلى أن القوات الفيدرالية تراقبهم عن كثب وستهاجمهم قريبا.

ويوم السبت، أعلن رئيس الوزراء، أن العمليات العسكرية "اكتملت" بعد أن أعلنت القوات الاتحادية سيطرتها على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي.

ومع ذلك، تعهد قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مرارا وتكرارا بمواصلة القتال ما دامت القوات الفيدرالية على أراضي تيغراي.