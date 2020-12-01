ألمانيا: مقتل 4 بعملية الدهس ولا دوافع دينية أو سياسية حتى الآن

أعلنت السلطات الألمانية مقتل 4 أشخاص بعملية الدهس، التي وقعت اليوم الثلاثاء، بمنطقة ترير، مشيرة إلى أنه لم يتم التوصل إلى وجود دوافع دينية أو سياسية وراء الحادث حتى الآن.