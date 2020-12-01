غانتس يشن هجوما على نتنياهو: "أزرق أبيض" يصوت لصالح حل الكنيست

قال وزير الدفاع الإسرائيلي زعيم حزب "أزرق أبيض"، الجنرال بيني غانتس، مساء اليوم الثلاثاء، إن حزبه سيصوت غدا لصالح حل "الكنيست" والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

ونشر غانتس تغريدات جديدة على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قرر حل الحكومة حينما منع إقرار ميزانية الدولة لعام 2020/2021، مشددا على أن حزبه سيصوت غدا على حل الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).

وأكد غانتس أن نتنياهو لم يكذب عليه وحده، وإنما على مواطني إسرائيل، بوجه عام، وأن لدى رئيس الوزراء سلسلة كبيرة من الوعود المتقطعة، وهو يسير في محاولة لبقائه، شخصيا، في الحكم على حساب المواطنين الإسرائيليين.

חבריי ואני בכחול לבן נמשיך לפעול באחריות, בנחישות ובמסירות למענכם ולמען מדינת ישראל.



אם אכן יכפה עלינו נתניהו בחירות,

אאבק שנביא בעקבותיהן ממשלה רחבה שבה לנתניהו, לא יהיה חלק. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) December 1, 2020

سبق أن كرر نتنياهو، دعوته إلى وزير الدفاع، رئيس حزب "أزرق أبيض" الجنرال بيني غانتس، عدم حل الكنيست ومنع اللجوء إلى انتخابات عامة جديدة.

وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن نتنياهو قد قال إن حزبه الحاكم "الليكود" سيصوت غدا ضد حل الكنيست لأن الدولة في حاجة إلى حكومة وحدة، تعمل على توفير لقاحات فيروس كورونا ومساعدة المواطنين وأصحاب المحال التجارية الذين وقعوا في ضائقة.

وذكرت القناة العبرية أن نتنياهو معني بالانتخابات العامة للكنيست، ليس في هذه الفترة الراهنة، ولكن في شهري مايو/آيار أو يونيو/حزيران المقبلين، بعد تعافي الاقتصاد الإسرائيلي وتوفير لقاحات كورونا للبلاد.

سبق أن دعا وزير الدفاع، رئيس حزب "أزرق أبيض"، رئيس الوزراء بالتناوب، بيني غانتس، إلى إجراء انتخابات للكنيست، غير مرة، على خلفية خلافه الشديد مع نتنياهو، لعدة أسباب، من بينها الخلاف الواسع حول إدارة أزمة كورونا، وكذلك تجاه إقرار ميزانية البلاد لعام 2020/2021.