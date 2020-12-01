ارتفاع عدد ضحايا عملية الدهس في مدينة ترير الألمانية إلى 5 أشخاص

أكدت شرطة مدينة ترير الألمانية، ارتفاع عدد ضحايا عملية الدهس التي وقعت في المدينة إلى 5 أشخاص.

برلين - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للشرطة، في بيان على موقع "تويتر": "يمكننا أن نؤكد: وفاة خمسة أشخاص بينهم طفل".

هذا وفي وقت سابق أعلنت الشرطة عن مقتل أربعة أشخاص بعملية الدهس، إضافة إلى إصابة 15 شخصا بجروح.

#Update

Wir können bestätigen:



⏹️5 Tote, darunter ein Kleinkind

⏹️Mehrere teilweise schwer Verletzte

⏹️51-jähriger Tatverdächtiger festgenommen#TR0112 #WirSindTrier — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

وكشف مكتب المدعي العام المحلي أن مرتكب الهجوم، رجل من مواليد المدينة، عمره 51 عاما، ولم تكن له أي سوابق جنائية.

وأضاف المكتب أن الرجل كان تحت تأثير الكحول أثناء تنفيذه الهجوم، وقد تكون لديه اضطرابات نفسية.

وأكد، أنه لا يوجد أي دليل على وجود دوافع إرهابية أو سياسية أو دينية وراء الهجوم.