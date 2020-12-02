دول الناتو تكشف عن التهديد الأبرز لها حتى عام 2030

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، يوم أمس الثلاثاء، عن أبرز التهديدات والمخاطر التي تواجه الدول المنخرطة في الحلف في المستقبل القريب.

وأصدر الناتو تقريرا عسكريا نشره على موقعه الرسمي، أشار فيه إلى أن التهديد الأبرز له هي روسيا التي تواصل سياسات ممنهجة لصالحها وتقوم بأعمال عدوانية منتظمة من خلال عمليات عسكرية في المناطق المجاورة لحدود دول الناتو".

وأكد الحلف في بيانه أن هذه الممارسات العسكرية من روسيا تعيق الحوار البناء معها.

ولفت التقرير إلى أن التأثير السلبي على أمن المنطقة الأوروبية الأطلسية بسبب أعمال روسيا النشطة في البحر الأسود وبحر البلطيق، وفي ​القطب الشمالي​ وشرق البحر الأبيض المتوسط.

كما شدد التقرير على أنه "من المرجح أن تظل روسيا على المدى الطويل حتى عام 2030، التهديد العسكري الرئيسي لحلف شمال الأطلسي"، معتبراً أنه "يجب أن يحافظ الناتو على نهج مزدوج تجاه روسيا، يتكون من الاحتواء والحوار".