روحاني: هزيمة واشنطن في سياسة الضغط ستجبر أي إدارة أمريكية على تغيير سياساتها تجاهنا

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن هزيمة الولايات المتحدة في سياسة الضغط الأقصى على بلاده ستجبر أي إدارة أمريكية جديدة على تغيير سياساتها تجاه الجمهورية الإسلامية.

وأوضح روحاني خلال كلمة في اجتماع الحكومة، اليوم الأربعاء: "الأموال السعودية والخطط الإسرائيلية سيطرت على ترامب وكان يمكن للاتفاق النووي أن يكون جيدا لجميع الأطراف لكن انسحبت الولايات المتحدة منه"، مؤكدا ان "المتطرفين الأمريكيين والصهاينة وبعض المتطرفين في المنطقة هم من كانوا يعارضون الاتفاق النووي".

وذكر الرئيس الإيراني: "تضاعفت القدرات الدفاعية لإيران خلال السنوات السبع الماضية في جميع المجالات"، مضيفا: "قطعنا مراحل متقدمة في مجال الطاقة النووية وإيران تشهد تطورا لافتا في هذا المجال".

وحول قرار البرلمان الإيراني: "الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات"، والذي يتضمن وقف البروتوكول الإضافي في الاتفاق النووي، قال روحاني: "نرفض مشروع قرار الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الذي صوت عليه البرلمان ونعتبره ضارا بمصالحنا".