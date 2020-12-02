وكالة: كوريا الشمالية تسعى لتطوير صواريخ بعيدة المدى

أفادت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الجنوبية إن الجارة الشمالية أعلنت بشكل غير مباشر عزمها لتطوير أقمار صناعية وصواريخ بعيدة المدى، أثناء منتدى علوم وتكنولوجيا الفضاء.

ونقلت "يونهاب"، عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأربعاء، قولها إن "اللجنة المركزية لاتحاد العلوم والتكنولوجيا أقامت منتدى علوم وتكنولوجيا الفضاء 2020".

وأشارت الوكالة الكورية الجنوبية إلى أن "هذا المنتدى أقيم بهدف التعريف بالإنجازات التي حققتها البلاد في مجال العلوم والتكنولوجيا من خلال مشاريعها للتنمية الفضائية السلمية، والدفع لتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء".

وتقيم كوريا الشمالية هذا المنتدى سنويا منذ عام 2014، باستثناء عام 2018، عندما عقدت كوريا الشمالية والولايات المتحدة أول قمة بينهما.

ولفتت وكالة الأنباء الجنوبية إلى أنه "يبدو أن كوريا الشمالية أبدت عزمها لتطوير صواريخ بعيدة المدى، بالنظر إلى أنها أكدت على أهمية الأقمار الصناعية من خلال إقامة المنتدى الفرعي للأقمار الصناعية ضمن المنتدى الرئيسي".

وألمحت الوكالة الجنوبية إلى أن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يحظر على كوريا الشمالية إطلاق صواريخ باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، بما في ذلك إطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا.

إلا أن كوريا الشمالية تبدي باستمرار عزمها لإطلاق قمر صناعي بحجة "تطوير الفضاء السلمي".